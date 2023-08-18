Была в детском доме, – Даша Астафьева призналась, хочет ли усыновить ребенка

Певица и модель Даша Астафьева недавно призналась, что имеет новые отношения. Следовательно, вопросы о детях ей начали задавать еще чаще. Наконец, она рассказала, планирует ли ребенка. Кроме этого, Даша призналась о том, смогла бы усыновить малыша.

По словам певицы, она думает над тем, чтобы стать мамой и очень этого хочет. Однако пока не ощущает, что на 100% готова. Более того, знаменитость рассказала, что даже думала над усыновлением малыша. Однако у нее есть пример, когда это плохо закончилось как для детей, так и для их усыновителей. Так что Даша сейчас не планирует брать ребенка из детского дома.

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Даша Астафьева рассказала о рождении детей

Она объяснила, что дети, по ее мнению, появляются в определенном состоянии. Следовательно, она убеждена, что у нее это состояние почти наступило. Артистка отметила, что в целом у нее со здоровьем все хорошо и она может родить ребенка. Но есть некоторые нюансы именно с нервами. Поэтому для того, чтобы забеременеть, врач ей рекомендует уехать отдохнуть, тогда все получиться.

Есть вопросы со здоровьем. Как оказалось, многое всего от нервов. Как бы банально и по-советски это ни звучало, но очень много нервных состояний,

– отметила звезда.

Астафьева поделилась, хочет ли усыновить ребенка

Выяснилось, что родные исполнительницы усыновили двоих детей, однако, несмотря на воспитание, хорошие условия, деньги, дети избивали, угрожали другим и даже сбежали от своих приемных родителей. Эта ситуация пугает Дашу.

Я думала об усыновлении, но у меня есть плохой пример. Мои родные взяли двоих детей и все плохо кончилось. Было все и деньги, и воспитание, и классные школы. Но в определенный момент они начали избивать детей, угрожать, что убьют ножницами, потом закончилось тем, что дети сбежали от родителей. А родители стали болеть. Меня всегда пугало, что природа может быть сильнее твоей ситуации, – поделилась Астафьева.

"Я была в детском доме, конечно, ёкнуло, я очень люблю детей", — призналась звезда.

Интервью Даши Астафьевой: смотрите видео онлайн

, недавно Даша Астафьева призналась, что у нее есть любимый человек. Эти отношения завязались во время полномасштабной войны. И, по словам звезды, они спасли ее. Парень Даши работает в сфере IT. Вместе с ним певица создала новое книжное приложение UnderBooks, в котором собраны книги украинских авторов.

К слову, звездные супруги Мирошниченки усыновили ребенка. Они активно делятся этим процессом в социальных сетях. Пара забрала малыша к себе в семью 22 июля. Ребёнок появился на свет в Житомирской области. Мальчик родился недоношенным, а его вес был критически мал – всего 1,4 кило. Биологические родители отказались от Марселя еще в роддоме, поэтому за ним до пяти месяцев следили врачи.

Инна Мирошниченко рассказывала, что у мальчика есть значительные проблемы со здоровьем. Он в возрасте 2 лет носит одежду для 9-месячных детей. Кроме этого, он имеет недостатки психологического развития. Существует вероятность, что малыш не заговорит.

Марсель уже постепенно адаптируется к новой семье. Правда, мальчик пока не умеет играть с игрушками, ведь у нет такого опыта, но из-за стресса немало ест.