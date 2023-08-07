Страдаю от страшной боли, – Дарья Петрожицкая пожаловалась на плохое самочувствие
Источник:Дарья Петрожицкая
Актриса Дарья Петрожицкая пожаловалась фанам на проблемы со здоровьем. Как оказалось, знаменитость страдает от сильных болей в шее, поэтому даже не может пошевелить ею.
Актрисе нужно было вылечиться как можно скорее, потому что на следующий день у нее было множество планов. В частности, были запланированы съемки и выступление. Дарья обратилась к фанам за помощью. Поклонники не остались в стороне и написали разные советы актрисе, чтобы быстрее вылечиться.
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Дарья Петрожицкая страдает от боли в шее
Звезда рассказала, что уснула в неудобном положении. Когда проснулась, поняла, что совсем не может поворачивать шеей.
Страдаю от страшной боли в шее. Могу поворачивать только всем телом. То ли продуло, то ли потянула,
– поделилась актриса.
Дарья Петрожицкая рассказала о боли в шее / Скриншот из инстаграмм-сторис
Дарья обратилась к подписчикам за помощью. К счастью, фаны посоветовали актрисе средство. Его звезде приобрела сестра, поэтому она сразу им воспользовалась. Очевидно, средство помогло актрисе, поскольку она выставила новые инстаграм-сторис, в которых поделилась, что продолжает работать.
Дарья Петрожицкая на работе / Скриншот по инстаграм-сторис
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