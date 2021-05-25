Дарья Петрожицкая впервые показала фото с бойфрендом: романтический кадр из Дубая

Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая около месяца назад рассказала, что наконец нашла настоящую любовь. Теперь звезда показала первое фото с бойфрендом.

Успешная актриса и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая редко рассказывает о личной жизни. Но на этот раз она поделилась сокровенным – опубликовала фото с любимым на странице в инстаграме.

Смотрите также Беременная Катя Осадчая устроила прогулку по весеннему Киеву: волшебные фото

Фото Дарьи Петрожицкой с бойфрендом

Пара отправилась на отдых в Дубае. Дарья с бойфрендом посетила океанариум, где и сделала фотографию с любимым. Однако, пока звезда не хочет показывать лицо мужчины, ведь скрывает его личность. Для прогулки Петрожицкая выбрала белое воздушное платье с открытыми плечами.

Отметим, впервые об отношениях актриса рассказала в апреле. Она призналась, что с начала 2021 года находится в отношениях. Звезда встретилась с новым возлюбленным после завершения съемок второго сезона "Папика". Дарья Петрожицкая заметила, что уже давно не испытывала таких эмоций.



Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма Дарьи Петрожицкой

Фолловеров звезды очаровала первая официальная фотография актрисы с бойфрендом. Своими впечатлениями фаны поделились в комментариях: