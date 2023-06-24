Прямо до слез: Даниэль Салем растрогал видео встречи с дочерью, которую увидел впервые за время войны

Телеведущий и военный Даниэль Салем умилил сеть видео встречи со своей дочерью. Он заявил, что впервые за время полномасштабной войны смог увидеть 8-летнюю Санту-Луну.

Звездный отец не видел дочь почти полтора года, ведь она вместе с мамой уехала за границу. Интересно, что на днях Салем сообщил, что расстается с женой Марией.

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Теперь в соцсети Даниэль показал встречу с дочерью после столь длительной разлуки. Салем наконец-то смог обнять девочку.

Когда замер весь мой мир. Я так долго ждал тебя! Я люблю тебя, моя Кровь,

– написал он.

Трогательным видео их встречи на вокзале шоумен поделился на своей странице в Инстаграмме. На видео заметно, как Санта вскочила на руки к отцу и крепко обнимала его, а сам Даниэль не мог удержаться от эмоций.

Салем также поблагодарил супругу за то, что 8 лет назад она родила ему дочь. "За это чудо я всю свою жизнь буду тебе благодарен", – добавил он.

От таких трогательных кадров поклонники и звездные коллеги Даниэля не могли удержать слез. написали трогательные слова:

"Самые милые кадры",

"До слез",

"Я рыдаю. Знаю, как ты ждал этот день".

"Мне кажется, что все ждали вашей встречи".

"Боже, это же самое милое видео, самое трогательное. Папочка куколка дома".

"Плачу вместе с вами",

"Как же это трогательно",

"Маленький ангелочек в папиных объятиях".

"Даня, реву вместе с вами и обнимаю крепко. Пусть это все скоро кончится".

Отметим, что сейчас Даниэль Салем сейчас служит в рядах ВСУ. Шоумен с начала полномасштабной войны взял в руки оружие и отправился защищать страну от врага. Недавно он показывал, как помогал эвакуировать украинцев из Херсона.