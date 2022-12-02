Похоже, Даниэль Салем уже вернулся на службу после того, как "подлатался" в Киеве. Он снял видео с собратьем из группы, которую называет "12 друзья Оушена". Тот укладывался спать, а звезда играл ему колыбельную на гитаре.

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Даниэль Салем спел колыбельную о мертвых россиянах

"Спи, спи. Пусть тебе приснится орк. Пусть он будет мертв, пусть он будет черств. Ты его не ешь, ты его не трожь", – спел звезда под гитару. Стоит отметить, что поет он достаточно неплохо, ведь в команде Тины Кароль дошел до суперфинала "Голоса країни-10". "Я знаю, что я не самый сильный участник, но я знаю, что такое стараться и отдавать все свои 110 процентов", – комментировал Салем.

Концерты по заявкам, если смерть орка, то работаем бесплатно,

– пошутил Даниэль Салем.

Интересно, что с Тиной Кароль Даниэль Салем до сих пор близок. Она подарила ему боевой автомобиль, который он очень хотел, но собрал на него всего тысячу долларов. Тогда звезда просто прислала ему смс-ку: "Тебе сейчас наберет наш бухгалтер от фонда и передаст все деньги. Это вам подарок от меня. Давайте, ребята, воюйте". Как говорит боец, они "прям друзья-друзья".