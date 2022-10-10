Даниэль Салем попал под обстрел на фронте и показал жуткие видео

Даниэль Салем показал кадры его опасной работы на фронте. Он опубликовал видео прилетов по его позициям.

Украинский ведущий Даниэль Салем опубликовал новое видео на своей странице. Он показал прилеты на позиции защитников, где мужчина работает разведчиком.

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Даниэль Салем показал видео с фронта

Ресторатор, сейчас защищающий страну, не обходится без юмора во время активных боевых действий. Он показал видео, в котором сначала слышна перестрелка, а затем – яркая вспышка.

Первое правило съемки в поле: не оставляй телефон где угодно, почему Apple не волонтерит! Два 14-х на базу,

– с юмором прокомментировал видео Даниэль Салем.

"Мы вовремя пулемет убрали", – обратился Даниэль к собрату.

Даниэль на фронте: видео

Также Даниэль Салем показал видео из блиндажа. Из-за ударной волны там посыпался "потолок". "Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", – пошутил ведущий.

Видео из блиндажа:

В комментариях под видео поклонники благодарят защитников и просят Даниэля Салема с собратьями беречься:

"Я поняла, что прилетит и отодвинула телефон от лица. Страшно даже так. Будьте осторожны";

"Почему-то не смешно";

"Главное берегите себя";

"Это страшно из экрана телефона, капец";

"Вы лучшие ребята на планете";

"Берегите себя, ребята".