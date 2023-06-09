Даниэль Салем показал, как помогал эвакуировать украинцев из Херсона: щемящее видео

Ведущий и военный Даниэль Салем показал видео из Херсона. Он помогал с эвакуацией украинцев.

Украинский ведущий и военный Даниэль Салем опубликовал щемящее видео на личной странице. Этот ролик был снят в Херсоне, где находится ресторатор.

К теме Пора положить конец, – Горбунов призвал закрыть Красный Крест из-за бездействия

Даниэль Салем помог эвакуировать украинцев

В видео видно, как Даниэль Салем помог с эвакуацией жителей Херсона. Там собраны и другие кадры из Херсонской области – как спасаются люди и не забывают заботиться о животных.

На фоне звучит стихотворение, написанное певицей Lida Lee после подрыва Каховской ГЭС.

Даниэль Салем помогает с эвакуацией: видео

Украинцы не прошли мимо щемящего видео. Они оставляют комментарии с поддержкой и восхищением несокрушимым духом народа:

"Как я счастлива, что эти люди с нашей земли! Какое счастье иметь такую нацию! Спасибо неустанно";

"Лучшая нация";

"Плачу… Мы невероятный народ, мы лучшая нация. Бог с нами, мы победим. Вам безгранично благодарю за все, что вы делаете";

"Боже, храни моих людей и наших героев! Слава ВСУ! Слава Украине!";

"Боже помоги нашим людям выдержать все. Берегите себя".