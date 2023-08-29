"До слез": Даниэль Салем тронул видео с дочерью перед возвращением на фронт
Источник:Даниель Салем
Даниэль Салем с начала полномасштабной войны защищает Украину от российских окупантов в ВСУ. Военный был в отпуске и смог увидеться с дочерью. Теперь он растрогал постом к девочке.
Салем взбудоражил сеть кадрами, которые сделал во время отпуска. Похоже, что скоро артист вернется на передовую.
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Даниэль Салем поделился роликом, как провел неделю с 8-летней дочерью Сантой-Луной.
7 дней! Это всего 168 часов, это 10 080 минут или всего-навсего 604 800 секунд. Вроде бы так много, а на самом деле так мало! Трудно было вторично тебе говорить "вскоре увидимся моя кровь". Дышу тебе,
– написал защитник.
Это видео тронуло поклонников. В комментариях фаны признались, что они умилены до слез:
- "Боже, как приятно за вами наблюдать. Реву от этой нежности, любви и трогательности".
- "Я плакала, когда смотрела это видео. Так щемяще".
- "Пусть все дети на земле будут иметь такое тепло и любовь от отца, которую предоставляете вы. Вы своим примером показываете, как должно быть. Спасибо".
- "Образец отца, мужа, гражданина, воина! Береги вас боже и все силы небесные!"
- "Папочка дочь! Желаю самой скорой, самой счастливой встречи со своей девочкой".
- "Очень хорошая дочь, а связь между отцом и ребенком ощущается даже через экран телефона",
- "Как это трогательно. Самая чистая любовь".
Даниэль Салем в рядах ВСУ: что известно
- Сразу после начала полномасштабного вторжения телеведущий пошел воевать. Сначала он вступил в территориальную оборону, впоследствии Даниэль попал на передовую.
- 26 марта защитник попал под обстрел. Вражеский шар прошел через водительскую дверь авто, за рулем которого был Салем. К счастью, в него не попали. После этого он еще неоднократно попадал под обстрелы, также получил контузию и даже оглох на одно ухо.
- А в августе Даниэль опубликовал видео, которое было снято во время ближнего боя с россиянами. Салем работал с пулеметом. Впрочем, в момент, когда тот перепрыгивал с оружием в руках, он упал. К счастью, собратья его сразу же прикрыли.
- Добавим, что когда звезда служил в Бейруте (Ливан) и имеет медицинское образование. Интересно, что родные мужа не отказывали его от фронта, понимая, что Даниэль без сомнения отправится на войну.