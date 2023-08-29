"До слез": Даниэль Салем тронул видео с дочерью перед возвращением на фронт

Даниэль Салем с начала полномасштабной войны защищает Украину от российских окупантов в ВСУ. Военный был в отпуске и смог увидеться с дочерью. Теперь он растрогал постом к девочке.

Салем взбудоражил сеть кадрами, которые сделал во время отпуска. Похоже, что скоро артист вернется на передовую.

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Даниэль Салем поделился роликом, как провел неделю с 8-летней дочерью Сантой-Луной.

7 дней! Это всего 168 часов, это 10 080 минут или всего-навсего 604 800 секунд. Вроде бы так много, а на самом деле так мало! Трудно было вторично тебе говорить "вскоре увидимся моя кровь". Дышу тебе,

– написал защитник.

Это видео тронуло поклонников. В комментариях фаны признались, что они умилены до слез:

"Боже, как приятно за вами наблюдать. Реву от этой нежности, любви и трогательности".

"Я плакала, когда смотрела это видео. Так щемяще".

"Пусть все дети на земле будут иметь такое тепло и любовь от отца, которую предоставляете вы. Вы своим примером показываете, как должно быть. Спасибо".

"Образец отца, мужа, гражданина, воина! Береги вас боже и все силы небесные!"

"Папочка дочь! Желаю самой скорой, самой счастливой встречи со своей девочкой".

"Очень хорошая дочь, а связь между отцом и ребенком ощущается даже через экран телефона",

"Как это трогательно. Самая чистая любовь".

Даниэль Салем в рядах ВСУ: что известно