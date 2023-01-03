"Не заслуживают такого детства": Даниэль Салем тронул сеть рисунком 7-летней дочери

Военный и ресторатор Даниэль Салем опубликовал щемящее фото дочери. Он показал ее рисунок и рассказал, что сказала ему девочка на днях.

Военный Даниэль Салем, недавно рассказавший, какая знаменитость затаила на него обиду, поделился щемящим фото в своем инстаграмме. Он показал поклонникам новое фото дочери.

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Даниэль Салем показал рисунок от дочери

Ресторатор показал, что его 7-летняя дочь в новом году создала рисунок, посвященный войне. Черной краской она написала слово war (война) и перечеркнула его. Сверху она добавила слово "finish" (завершить). Также на рисунке повсюду красноватые брызги.



Дочь Салема / Фото из инстаграма Даниэля

Даниэль также рассказал, что Санта-Луна поддерживала его во время телефонного разговора. Девочка уверена, что все плохое в какой-то момент завершится.

Моя дочь в 2023 году! (Ей 7 и вот, что она рисует). Она мне сегодня по телефону сказала фразу которую я ей как-то сказал: Все всегда кончается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец,

– поделился Салем.

Щемящее фото 7-летней Санта-Луны тронули сеть. Поклонники пишут в комментариях о том, что россияне никогда не расплатятся за то, что украли у детей детство.

"Ибо добро всегда побеждало зло! Жаль, что дети наблюдают за всем, они такие маленькие, а понимают все, как взрослые";

"Очень больно, проклятая война в мгновение ока отобрала у наших детей беззаботное детство... Вся их боль, тоска и признаки взрослости в рисунках... Прекрасный, прекрасный ангелочек, я желаю тебе как можно быстрее дождаться возвращения своего отца живым, здоровым с победой дома";

"Жаль, что дети знают, что это такое";

"Наши детки не заслуживают такого детства";

"Все будет хорошо! Однозначно хорошо! Спасибо Вам".