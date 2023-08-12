Прикрыли пацаны, – Даниэль Салем шокировал сеть своим "легендарным прыжком с пулеметом"
Источник:Даниель Салем
Ранее телеведущий и ресторатор, а теперь военнослужащий ВСУ, Даниэль Салем показывает подписчикам, как работает на фронте. На днях он опубликовал видео, которое было снято во время ближнего боя с россиянами.
В комментариях под публикацией подписчики выразили слова благодарности и поддержки военным. Они отметили, чтобы воины себя берегли и пожелали им успехов.
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Даниэль Салем показал видео с фронта
В коротком ролике видно, как украинские военные обстреливают врагов. Сам Даниэль Салем в это время тоже работал с пулеметом. Впрочем, в момент, когда тот перепрыгивал с оружием в руках, он упал. К счастью, собратья его сразу же прикрыли. Как отметил сам воин, это был его "легендарный прыжок с пулеметом".
Мелкие отрывки памяти. Пацаны прикрыли,
– написал под публикацией военный.
Реакция сети
Под публикацией поклонники выразили множество слов поддержки:
- "Берегите друг друга. Вы нам нужны, вы стране нужны";
- "Пусть Бог хранит всех вас и даст нам долгожданную победу";
- "Молюсь за вас каждый день. Ты крут. Береги себя";
- "Как же хочется, чтобы все вы вернулись домой целыми и невредимыми. Наши мужественные воины и защитники. Береги их, Боже, и пусть ангелы прикрывают вас своими крыльями";
- "Сердце украинцев с вами, наши герои, ангела вам охранника. Береги, Боже, каждого защитника";
- "Каждый день просматриваю это видео. Ребята, вы лучшие";
- "Держитесь. Спасибо за защиту";
- "Берегите себя".
Даниэль Салем в рядах ВСУ: что известно
- Сразу после начала полномасштабного вторжения мужчина ушел воевать. Сначала он вступил в территориальную оборону. По словам Даниэля, он ушел в военкомат сразу после российского вторжения. Он сказал, что служил в Бейруте и имеет медицинское образование, потому на него может рассчитывать украинская армия.
- Интересно, что родные мужчины не отговаривали его от фронта, ведь понимали, что Салем, несомненно, отправится на войну. Ему важнее слышать от родных слова поддержки, чем "отговорки".
- 26 марта Даниэль попал под обстрел. Вражеская пуля прошла через водительскую дверь авто, за рулем которого был звездный защитник. К счастью, в Салема оккупанты не попали. Более того, за рулем он ехал с противотанковым гранатометом под ногами, его тоже не задело. В то время как корпус авто и салон пронзило. После этого он еще неоднократно попадал под обстрелы, а также получил контузию и даже оглох на одно ухо.