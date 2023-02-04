Крикну "Слава Україні" и застрелюсь, – Даниэль Салем ответил, что выберет между смертью и пленом

Военный Даниэль Салем рассказал, что будет делать, если попадет в плен. Он признался, что готов избрать смерть.

Ведущий и военный Даниэль Салем имел возможность выехать с началом войны, но остался в Украине и присоединился к рядам ВСУ. На днях он рассказал Славе Демину, готов ли он к усыновление ребенка, а также признался, что будет делать в случае плена.

Читайте также Начал по нам стрелять, – Даниэль Салем о бое с россиянами и самом страшном моменте на войне

Даниэль Салем выберет смерть вместо плена

На вопрос, что Салем изберет между пленом и смертью, он назвал смерть. Защитник объяснил, почему сделал такое решение.

Я выберу смерть. 100 процентов. И я найду в себе силы сделать это. Во-первых, я не люблю боль. Я не хочу чувствовать боль – эмоциональную или физическую. Я это ясно понимаю.

"Я лучше громко крикну "Слава Украине!" и застрелюсь или вставлю под мышки гранаты, дам, что мертв, я взорвусь и заберу с собой несколько орков, чем буду терпеть пытки. Не хочу. Для меня плен – это не вариант. И в нашем подразделении это вообще не вариант", – подчеркнул Даниэль Салем.

Интервью с Даниэлем Салемом: смотрите видео онлайн

Такой случай чуть не произошел

Даниэль Салем уже рассказывал о том, что однажды был вынужден пролежать в окопе более суток. Он отстал от собратьев и пролежал в низком окопе около 27 часов. Он мог попытаться выбраться, но должен был подождать возвращения его коллег.

Этот опыт был страшен для защитника, потому что закончилась вода и еда, он только пел в право. Услышав звук авто, решил, что готов подорваться.

"Думал, если это они, то сейчас сорву чеку и все, пиздец. Но увидел, что надо мной склоняется мой командир и говорит: "А ты что думал, мы не вернемся?". Я расплакался. Этим мы и отличаемся от орков – не бросаем своих".