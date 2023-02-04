Ведучий та військовий Даніель Салем мав можливість виїхати з початком війни, але натомість залишився в Україні та долучився до лав ЗСУ. Днями він розповів Славі Дьоміну, чи готовий до всиновлення дитини, а також зізнався, що робитиме в разі полону.

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Даніель Салем обере смерть замість полону

На запитання, що Салем обере між полоном та смертю, він назвав смерть. Захисник пояснив, чому зробив таке рішення.

Я виберу смерть. 100 відсотків. І я знайду в собі сили це зробити. По-перше, я не люблю біль. Я не хочу відчувати біль – емоційний чи фізичний. Я це чітко розумію.

"Я краще голосно крикну "Слава Україні!" і застрелюся або вставлю під пахви гранати, вдам, що мертвий, я підірвусь і заберу з собою кілька орків, ніж буду терпіти тортури. Не хочу. Для мене полон – це не варіант. І в нашому підрозділі це взагалі не варіант", – наголосив Даніель Салем.

Інтерв'ю з Даніелем Салемом: дивіться відео онлайн

Такий випадок ледь не стався

Даніель Салем уже розповідав про те, що одного разу був змушений пролежати в окопі понад добу. Він відстав від побратимів, тож пролежав у низькому окопі близько 27 годин. Він міг спробувати вибратися, але повинен був зачекати на повернення його колег.

Цей досвід був страшним для захисника, бо закінчилась вода та їжа, він лише співав у рацію. Почувши звук авто, вирішив, що готовий підірватися.

"Думав, якщо це вони, то зараз зірву чеку і все, п*здець. Але побачив, що наді мною схиляється мій командир і каже: "А ти що думав, ми не повернемося?". Я розплакався. Цим ми і відрізняємося від орків – не кидаємо своїх".