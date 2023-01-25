"Хочется благодарить": защитник Украины Даниэль Салем празднует 39-й день рождения

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем 25 января отмечает 39 лет жизни. Что интересно, именины он отмечает в один день с Владимиром Зеленским и Тиной Кароль. Что желает в свой день мужчина – читайте ниже.

В своем инстаграмме Даниэль обнародовал слова благодарности. Говорит, что благодарен каждому, кто в такие трудные времена находит в себе силы бороться дальше.

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В мой день рождения единственное, чего мне действительно хочется – спасибо. В первую очередь спасибо обычным украинцам. Вы несравнимы! Учителя, рабочие почты, рабочие железнодорожной дороги, пекари, журналисты… и особенно родители! Родители, находящие в себе силы учить и развлекать детей в бомбоубежищах. Отцы, которые без устали защищают свои семьи и дома. Матери, которые находят в себе силы жить и, несмотря на страх, поддерживать в любых условиях,

– написал шоумен.

Также поблагодарил и других "супергероев" – президента Украины, волонтеров, медиков, энергетиков и других.



Даниэль Салем в день своего рождения / Фото с инстаграмма шоумена

"Бесконечно благодарить всех и каждого супергероя нашей Украины. Главнокомандующего супергероев – Владимира Александровича. Каждому государству, которое рядом и помогает, и продолжает помогать. Иностранным семьям, которые приняли наши семьи к себе, как родных. Спасибо каждому волонтеру – вы всемогущи, каждому медику – вы бесстрашны, каждому военному – вы самые отважные, пожарному – вы самые выносливые, полицейскому – вы самые внимательные, всем тем депутатам и даже чиновникам, которые действительно желают процветания нашим городам и нашей стране", – говорит мужчина.

Особую благодарность он выразил своим собратьям и всем военным в Украине, защищающим земли от российских оккупантов. Всем тем, кто хочет его поздравить и поддержать, он попросил присылать донаты на нужды его подразделения.

И благодарность, с которой просыпаюсь каждое утро – благодарность моим ребятам #12друзейоушена – благодарность за то, что они такие невероятные супергерои с самыми искренними сердцами! Если захотите нас поздравить с моим днем, то мне и моим собратьям очень нужен бус. Каждое ваш донат бесценен. Ваша поддержка двигает нас вперед!

– подытожил именинник.

Если вы хотите присоединиться к сбору средств, переходите по ссылке здесь

Отметим, что десятки знаменитостей уже поздравили Владимира Зеленского в день его 45 дня рождения. В том числе и жена – первая леди Украины Елена Зеленская. Их самые романтические фото за последний год можете посмотреть у нас.