За 11 месяцев полномасштабной войны в Украине президентские супруги прошли много испытаний, как и во многих других украинских семьях. Мы точно не знаем и не будем знать, какими были их первые месяцы вторжения России, однако после всех жутких событий пара воссоединилась и продолжила миссию каждый на своем фронте. Владимир Зеленский занимается "менеджментом войны", в то время как Елена занимается гуманитарными проблемами и часто ездит за границу с официальными визитами.

К слову Я хочу улыбаться вместе с тобой, – Зеленская трогательно поздравила мужчину с днем рождения

Ранее Елена Зеленская рассказывала, что редко видится с мужчиной и в основном общается с ним по телефону, но те редкие мгновения, когда они вместе, потом обсуждает вся сеть. За последний год они дали несколько общих интервью, где можно было увидеть множество проявлений любви в мелочах. Они вместе многое улыбаются и шутят, берутся за руки и даже "подкалывают" друг друга. Впрочем, это еще больше придает чувство уверенности и покоя, когда президентская пара сумела сохранить свои чувства в столь страшное для страны время.

Предлагаем вам просмотреть интересные общие моменты Владимира и Елены, которые обсуждали в сети.



Елена и Владимир Зеленские на встрече с президентом Словакии в мае 2022-го / Фото Офиса Президента



Зеленские на интервью в марафоне новостей в мае 2022 года / Фото Офиса Президента

Интересно Жизнь до и во время войны: как Владимир и Елена Зеленские изменились за 3 года



Быстротечная встреча пары во время фотосессии Зеленской для The Guardian / Фото The Saturday



Владимир и Елена Зеленские в интервью для американского Vogue / Фото Энни Лейбовиц



Владимир и Елена Зеленские дали интервью Пирсу Моргану / Фото Офиса Президента

Супруги в "Молитве за Украину" в Софийском соборе в День Независимости / Фото Офиса Президента



Владимир и Елена Зеленские поздравляли с Днем Независимости во время войны / Фото Офиса Президента



Владимир Зеленский с женой на интервью CNN / Скриншот с видео



Владимир и Елена Зеленские поздравляли с Новым 2023 годом / Фото Офиса Президента



Зеленский смотрит на жену во время ее выступления в Давосе в январе 2023 года / Фото Офиса Президента