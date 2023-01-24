С первых дней полномасштабной войны Даниэль Салем встал на защиту Украины. На днях он на себе почувствовал значение народной пословицы "один в поле не воин" и понял, как важно, когда спину прикрывает кто-то надежный. Именно таков его побратим Славик Кондратюк.

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Даниэля Салема прикрыл собрат от российской пули

По словам шоумена, напарник, рискуя своей жизнью, прикрыл его во время контактного боя в Херсонской области, а сам получил ранение в руку.

Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так сложно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мой "пустой", когда у меня закончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вытащил из рюкзака другой короб, подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага. Без сомнения! Никакого лишнего движения. Воин, даже когда прилетело,

– рассказал Даниэль Салем.

Ведущий поделился, что впереди у Славика много операций и долгая реабилитация, но он якобы планирует вернуться в разведку.

"Друг, мы снова говорим легендарное: "Не в этот раз". Скоро рука твоя будет работать как раньше, и мы снова пойдем на задание вместе. У нас еще куча дел, брат. Никто кроме нас", – обратился Салем.

Даниэль Салем с побратимом, прикрывшим его от шара / Фото с инстаграма ведущего

В комментариях защитника поддержали и друзья Салема по шоу-бизу, и его фоловеры:

Илона Гвоздева: "Желаю скорейшего выздоровления. Ребята, вы герои. Мы обязаны вам жизнью";

"Желаю скорейшего выздоровления. Ребята, вы герои. Мы обязаны вам жизнью"; Оля Полякова: "Наши герои";

"Наши герои"; "Слава и помощь нашим героям. Спасибо за вашу работу";

"Благодарю вас за вашу смелость, за ваше вдохновение, за храбрость, за огонь в сердце, с которым вы защищаете и меня, и каждую из нас";

"Быстрого выздоровления! Пусть все раны быстро заживают. Крепкого здоровья, вы настоящие герои".

Напомним, Даниэль Салем и сам прощался с жизнью на войне. В июне его контузило так, что в левом ухе образовалась киста, а в августе он был на больничном, потому что "поймал пулю в броник". Во время одной из боевых заданий ведущий пролежал в окопе 27 часов потому что отстал от собратьев, а вокруг были танковая и снайперская линии. Если бы командир за ним не вернулся, защитник был готов сорвать чеку и подорвать себя.