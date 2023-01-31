На днях с фронта пришло еще одно горькое известие. В боях за Украину погиб одесский журналист, писатель и сомелье Игорь Терехин.

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Умер Игорь Терехин

Игорь Терехин был бойцом 126 бригады ВСУ, он пошел на войну с первых дней полномасштабного вторжения, записавшись в ряды территориальной обороны. Известно, что трагическая весть пришла из Херсонского направления.

Писатель погиб еще 23 января, с ним попрощались 30 января в Доме офицеров в Одессе.



Игорь Терехин / Фото из его фейсбука

Игорь Терехин в мирной жизни работал журналистом и сомелье, виновным дегустатором, представлял компанию "Винфорт". Также защитник имел авторский блог под названием "Вымышленные истории одного бездарного писателя". В последнем сообщении он рассказал о том, что "его жизнь поместилась в штурмовой рюкзак", а на каждый завтрак довольствовался "сигаретным дымом натощак".

У Игоря Терехина осталась жена и маленький сын.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.