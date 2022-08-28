Моя новая броня, – Даниэль Салем набил патриотическую тату-вышиванку на груди

Украинский ведущий-боец Даниэль Салем набил патриотическую татуировку. Орнамент вышиванки у себя на груди Салем назвал новой броней.

Украинский ведущий Даниэль Салем, ставший военным после 24 февраля, набил новую татуировку. На этот раз оно патриотичное.

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Даниэль Салем набил патриотическую папу

Ведущий и ресторатор показал, что сделал татуировку в Одессе. Теперь у него на груди орнамент вышиванки в черно-красных цветах. Как признался Даниэль Салем, это его новая надежная броня.

Это моя новая броня. Ни один шар не пройдет. Класс!

– поделился ведущий и похвастался папе.



Новое тату Даниэля Салема / Фото с инстаграм-сториз

Кстати, это не первая патриотическая татуировка Даниэля Салема. Со стороны у новенькой вышиванки у него виднеется контур Украины с сине-желтыми линиями.

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