Молдавский певец Дан Балан сел на кресло судьи в новом сезоне "Голоса страны". Правда, всего на 1 эфир в роли звездного советника Тины Кароль. Долгожданное воссоединение звезд, которым приписывают роман, очень порадовало фанатов.

Еще раньше о возвращении Балан в эфир шоу "Голос страны" сообщали в сети, впрочем, его "оставили на десерт". Ведь на вокальных нокаутах последними перед прямыми эфирами боролись за свои места участники команды Тины Кароль. Поэтому триумфального возвращения Балана в зале проекта ожидали все зрители.

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Дан Балан в "Голосе страны" 11 сезон

Харизматичного исполнителя весь зал встретил аплодисментами.

"Как я скучал ... Как хорошо вернуться, будто в дом", – прокомментировал свое возвращение на проект Дан. "Дан и Тина рядом, наши зрители их видят вместе, им теперь есть о чем поговорить", – добавил ведущий Юрий Горбунов.

В своем инстаграме Дан Балан также разместил совместное фото с Тиной и написал: "Dracula is back!", – то есть "Дракула вернулся".

Реакция фанатов

Фанаты не остались в стороне и добавили собственные комментарии:

"Дракула, у меня чуть сердце не остановилось, когда оповещение пришло!";

"Папочка вернулся, не нервничайте";

"Как же вы с Тиной красиво выглядите";

"Давай ты и к нам полностью back";

"Только Дан умеет так неожиданно врываться! Лучшие!";

"Love is back";

"Как она (Тина, – Showbiz 24) смотрит";

"Наши лучшие! Мы вас любим";

"Данчик, может ты остановишься пропадать? Мы скорбим ... Очень ... Сильно";

"Слишком хороши".

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Во время прослушиваний выступлений исполнителей пара Тины Кароль и Дана Балана постоянно советовалась, шутила и флиртовала, а после выступления последнего участника вокальных нокаутов Нитикы Ломакина, пара стала танцевать под романтическое исполнение песни JONY под названием "Ты беспощадна".

Какие звездные советники были в других тренеров "Голоса страны"?