В цветочном платье: Елизавета II очаровала нежным образом на приеме в Виндзорском замке

Королева Елизавета II впервые после празднования платинового юбилея правления появилась на публике. Ее Величество встретилась с архиепископом Кентерберийским, представ перед ним в элегантном платье с цветочным принтом.

Королева встретилась с архиепископом Джастином Велби в Виндзорском замке. Он вручил Ее Величеству особый "Кентерберийский крест", являющийся знаком признания ее служения англиканской церкви в течение семидесяти лет.

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Образ королевы Елизаветы II

96-летнее Ее Величество предстала перед архиепископом в бежевом платье с принтом в розовые цветы. Соединила наряд с черными туфлями, а из украшений выбрала любимое жемчужное ожерелье и серьги. Волосы вложила в фирменную прическу, а на лице был привычный макияж с яркой помадой на губах. Примечательно то, что на этот раз королева была в очках, но без тростника, который в последнее время использовал из-за проблем с мобильностью.



Елизавета II и архиепископ Кентерберийский / Фото из инстаграмма королевской семьи

Предыдущие выходы Елизаветы II