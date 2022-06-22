В цветочном платье: Елизавета II очаровала нежным образом на приеме в Виндзорском замке
Источник:инстаграмм королевской семьи
Королева Елизавета II впервые после празднования платинового юбилея правления появилась на публике. Ее Величество встретилась с архиепископом Кентерберийским, представ перед ним в элегантном платье с цветочным принтом.
Королева встретилась с архиепископом Джастином Велби в Виндзорском замке. Он вручил Ее Величеству особый "Кентерберийский крест", являющийся знаком признания ее служения англиканской церкви в течение семидесяти лет.
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Образ королевы Елизаветы II
96-летнее Ее Величество предстала перед архиепископом в бежевом платье с принтом в розовые цветы. Соединила наряд с черными туфлями, а из украшений выбрала любимое жемчужное ожерелье и серьги. Волосы вложила в фирменную прическу, а на лице был привычный макияж с яркой помадой на губах. Примечательно то, что на этот раз королева была в очках, но без тростника, который в последнее время использовал из-за проблем с мобильностью.
Елизавета II и архиепископ Кентерберийский / Фото из инстаграмма королевской семьи
Предыдущие выходы Елизаветы II
- 13 июня британская королева побывала на ходе Ордена Подвязки, которая состоялась в Виндзорском замке. 96-летнее Ее Величество надела на мерлоприятие невероятно красивое светлое блестящее платье.
- 5 июня завершилось четырехдневное празднование платинового юбилея Елизаветы ІІ. После всех торжеств она вторично вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы поблагодарить нацию. Ее Величество предстало перед многотысячной публикой в зеленом пальто, зеленой шляпке и белых перчатках.
- Вечером 2 июня Елизавета II зажгла "Дерево деревьев" во дворе Букингемского дворца. Для праздничного вечера королева выбрала элегантное платье мятного цвета.
- 17 мая британская королева приехала лично открыть мемориальную доску в честь официального завершения строительства линии Элизабет, названной в ее честь на вокзале Паддингтон в Лондоне. Тогда продемонстрировала поддержку Украины, надев желтое пальто от бренда Stewart Parvin с лимонными пуговицами и золотистой объемной брошью, белоснежные перчатки и желтую шляпу с синими цветами от бренда Rachel Trevor-Morgan.
- 16 мая она посетила Королевскую Виндзорскую конную выставку. На красной дорожке Ее Величество появилась в голубом платье, расшитом камнями, а сверху накинула серую шаль.