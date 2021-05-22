Самое чувственное выступление финала Евровидения-2021: видео душевной песни от Швейцарии

Представитель Швейцарии на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 растрогал публику Роттердама. Чувственное выступление Gjon's Tears запомнилось зрителям еще со второго полуфинала.

Лидер букмекерских прогнозов, которому прочат 7 место в финале Евровидения-2021, выступил с песней о любви. Gjon's Tears (настоящее имя – Гьон Мухарремай) представил чувственную композицию Tout l'Univers.

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Выступление Швейцарии на Евровидении

Gjon's Tears выступал самостоятельно (без подтанцовки). Он удачно и искренне передавал эмоции даже через экран. Гьон Мухарремай запомнился не только трогательным исполнением, но и безупречным вокалом. Певец позировал в лаконичном костюме, не который не отвлекал внимание от энергичных движений артиста. Постановка в целом выполнена в черно-белых цветах.

Напомним, Гьон Мухарремай признавался, что у него с детства была мечта стать известным певцом. Дойдя до цели, исполнитель хочет дарить людям радость и положительные эмоции.

Отметим, в талант парня очень верил дедушка. Он привел внука на телешоу Got Talent, где Гьон покорил зрителей и получил третье место в проекте.

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Финал Евровидения-2021