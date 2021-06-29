"Чудо-женщина" Галь Гадот родила третьего ребенка: первое семейное фото в новом составе
Источник:инстаграм Галь Гадот
36-летняя израильская актриса Галь Гадот родила в третий раз! Звезда стала мамой девочки, которую назвали Даниэлой. "Чудо-женщина" не стала прятать малютку от публики и показала ее первое фото с родителями и старшими сестрами.
Голливудская актриса Галь Гадот стала многодетной мамой. Знаменитость родила третью дочь от бизнесмена Ярона Версано. Звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" не стала рассекречивать дату родов, однако, судя по фото, Даниэла появилась на свет на днях.
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Моя милая семья! Я не могу быть более благодарной и счастливой (и усталой). Мы все рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Я посылаю всем вам любовь и здоровье,
– трогательно написала Галь Гадот.
Звезда дополнила публикацию первым семейным селфи в новом составе. Новорожденную кроху доверили 9-летней Альме. 4-летняя Майя же фотографировалась в объятиях знаменитой мамы. Похоже, девочка бесконечно рада, что стала старшей сестрой и сможет помогать с воспитанием Даниэлы.
Галь Гадот с мужем и дочками / Фото из инстаграма "Чудо-женщины"
Что известно о третьей беременности Галь Гадот
- О беременности "Чудо-женщины" стало известно в начале марта. За несколько часов до обнародования фото с округлым животом Галь Гадот с мужем побывала на церемонии вручения Золотого глобуса, где никто не заметил изменения ее фигуры. Все благодаря объемному мини-платью.
- В конце апреля знаменитость рассекретила пол будущего ребенка. Она объявила, что ждет третью дочь.
- На удивление, Галь Гадот не пряталась от папарацци и даже показывала округлый животик в купальнике.