Исполнительница поделилась своими секретами с Машей Ефросининой. Ирина не скрывает, что делала изменения в своей внешности и не жалеет об этом, хотя часто слышит упреки, что перестаралась с пластикой.
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Пластические операции Ирины Билык
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Изменение формы глаз
На первую пластическую операцию звезда решилась после рождения первенца Глеба. До родов Билык была хедлайнером фестивалей, а после ее выступлениями начинали шоу. Для исполнительницы это было унизительно и подтолкнуло исправить внешность. Ирине часто говорили, что у нее грустные глаза.
"На одном выступлении в зале был Леонид Данилович Кучма. Тогда я была в красивом платье, с декольте. Он со всеми поздоровался, потом подошел ко мне, посмотрел в глаза и спросил: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза?". Тогда я подумала, что точно нужно что-то сделать, если уж и президент на это обращает внимание. И решила увеселить свое лицо", - вспомнила Билык.
Ирина Билык до пластики / Фото ТСН
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Изменение формы носа
"Во мне течет грузинская кровь, поэтому и имела нос с горбинкой. Мне казалось, что он виден за километр. Если я секс-символ, то не могу выступать с таким носом. Попросила убрать горбинку, но оставила немножко из того, что у меня было грузинского. Но считаю, что тогда сделала неправильно. Надо было вообще убрать и сделать ровный носик", – рассказала Ирина.
Ирина Билык / Фото из инстаграма певицы
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Подтяжка лица
Несколько раз артистка прибегала к подтяжке лица, чтобы всегда иметь безупречный внешний вид.
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Уколы красоты
Также Ирина Билык не пренебрегает уколами красоты. Она ухаживает за собой, и такие ритуалы есть среди ее процедур. В частности, призналась, что увеличила губы: "Подколола губки. А что тут такого, если я люблю целоваться?".
Ирина Билык / Фото из инстаграма певицы