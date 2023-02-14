Жена президента Елена Зеленская, недавно праздновала день рождения, дала интервью в программе Logo!, где рассказала о судьбах украинских детей. Первую леди спросили и о ее детях.

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О чем первая леди говорит с детьми

Первая леди призналась, что уже не объясняет детям ничего о войне, потому что они сами находятся в таком же информационном поле.

С одной стороны, это трудно понимать, как маме, что твои дети слишком рано взрослеют, а с другой стороны легче, потому что тебе не нужно проводить сложные разговоры о сложных вещах, потому что война – это очень сложная вещь, о которой мама может говорить со своими детьми,

– призналась Зеленская.

Елена Зеленская добавила, что иногда дети рассказывают ей больше, чем она знает, потому что внимательно следят за событиями в стране. В частности, ее сын разбирается в видах оружия, а дочь учится в сфере юриспруденции, поэтому с ней интересно обсуждать последние новости.

"У меня сын, которому 10 лет, и понятно, что все мальчики сейчас, более чем когда-либо, интересуются военным делом, оружием. Я не знаю, откуда у него эта информация, но он разбирается во всех существующих видах оружия. Он мне рассказывает, что нам еще нужно на фронте, чтобы наши военные лучше воевали, он знает, из чего состоит, например, автомат, все его части и знает, как они работают, для меня это всегда удивление, потому что я ему такого не рассказываю, он сам все это узнает".

Моей дочери 18, она взрослая. Она поступила и получает образование в области интернационального права. С ней можно поговорить на темы глобальных событий в мире, о повторяющихся примерах истории. Она вообще очень интересный собеседник для меня, потому что она, как подросток, смотрит на какие-то вещи более максималистически, чем я.

Елена Зеленская о детях: видео

Елена Зеленская считает, что ее дети хорошо понимают положение дел и гордятся тем, что они эмоционально не сдаются и верят в победу. Первая леди подчеркнула, что они учатся для того, чтобы потом двигать страну вперед.

Интересно, что Елена Зеленская раньше рассказывала, как и у них выключают свет. В семье президента есть генератор, но на дизеле они стараются экономить. Первая леди купила много свечей и поставила их в каждой комнате.