"Решили, что мы друзья": что Могилевская рассказывала иностранцам о Зеленском

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как британские журналисты решили, что близка подруга Зеленского и брали у нее комментарии. Звезда рассказывала им, какой в Украине президент.

Украинская певица Наталья Могилевская знакома с Владимиром Зеленским и много лет тому назад принимала участие с ним в одном шоу. Так что в британских СМИ подумали, что она подруга президента Украины. Об этом звезда рассказала в эфире национального телемарафона.

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Наталья Могилевская о Зеленском

Исполнительница рассказала, что иностранные журналисты звонили по телефону и спрашивали о Владимире Зеленском. Она называла его человеком, который не сдается.

Англичане увидели, что мы в "Танцах со звездами" с Зеленским делали фото, танцевали и решили, что мы главные друзья. А он сейчас очень популярный человек, все мне спрашивают. И они мне звонили: "Какой он в жизни? Какой он в работе?" И я рассказывала, что это человек, который точно не сдается,

– рассказала артистка.

Поясним, что Владимир Зеленский и Наталья Могилевская еще в 2006 году участвовали в "Танцах со звездами". Тогда Могилевская в паре с Владом Ямой заняла второе место, а Зеленский с Еленой Шоптенко победили.

Поэтому певица шутит о том, какова была судьба нынешнего президента: "Сейчас я понимаю, что он не мог проиграть – это было важно для страны. Таков был замысел".

Звездные друзья Владимира Зеленского