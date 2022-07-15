Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение дочери

Украинский певец Святослав Вакарчук недавно второй раз стал отцом – у него родилась дочь Соломийка. На днях он поделился, как часто может с ней видеться.

Вакарчук продолжает ездить по Украине и поддерживал с концертами военных. Недавно один из таких прошел под артиллерийским обстрелом. Но, несмотря на опасность, Святослав чувствует, что он на своем месте.

К слову Звезда "Игры престолов" Софи Тернер во второй раз стала мамой

Пусть он и ездит на фронт, но увидеть новорожденную девочку он смог.

И как можно видеться? Я счастлив, что вообще смог увидеть, просто выкроить буквально минутку. Надо прежде всего помочь ребятам, семья это крайне важно, но я здесь прежде всего ради своей семьи.

– прокомментировал музыкант.

Отметим, что о второй беременности избранницы Святослава – Евгении Яцуты стало известно в мае. Тогда женщину увидели на Каннском фестивале во Франции с округлым животом.

В начале июля уже стало известно, что Евгения родила Соломийку 21 июня 2022 года. Что интересно, первый сын артиста от Евгении появился почти в то же время, однако год назад – 19 июня 2021 года. В день его рождения Святослав опубликовал первое фото с мальчиком – как ребенок держит рукой за палец певца.



Святослав Вакарчук с сыном Иваном / Фото из инстаграмма певца