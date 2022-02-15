Поклонников шоу и участниц проекта ожидает много неожиданностей. Чтобы лучше проверить потенциальных женщин для свиданий, Алекс решил пойти ва-банк: после знакомства на первой вечеринке он сразу подарит самым интересным красивые подарки.

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Но после приятных моментов начнутся и другие сюрпризы. До главного вечера проекта мужчина тщательно собирал информацию о девушках: анализировал соцсети, интересовался их обычной жизнью и даже проверял, как они записаны в телефонных книгах их знакомых и друзей.

Топольский внес коррективы в церемонии роз: теперь девушки смогут получить не только красную розу, но и желтую, розовую и белую. Однако, что символизирует каждая из них – узнаем уже 4 марта в 19:00 на телеканале "СТБ".

Видео с первой вечеринки "Холостяка-12": смотрите онлайн

Кстати, представители "Холостяка-12" обнародовали видео с первой участницей шоу – ей стала брутальная и яркая девушка с наручниками из "полиции морали".

Первая участница шоу "Холостяк-12": смотрите видео онлайн