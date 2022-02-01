Большое внимание публики приковано к личной странице Алекса в инстаграме. Сейчас за его аккаунтом следят более 28 тысяч пользователей сети. Каким контентом 32-летний мужчина радует поклонников – узнайте дальше.

Вас может заинтересовать Навстречу любви: создатели "Холостяка" рассекретили, как создавали проморолик 12 сезона

Новый "Холостяк" – Алекс Топольский: краткая биография

  • Родился и учился во Львове.
  • После окончания университета переехал в США, чтобы построить там карьеру.
  • Сейчас "Холостяк" живет в Майами, где развивает свой бизнес.
  • Мужчина занимается недвижимостью, основал новинки в мире техники – Phonetized. Это девайс, в котором соединены функции беспроводного зарядного устройства и дезинфектора.
  • Алекс любит фотографироваться и заниматься спортом.

Больше здесь Новый "Холостяк-12" Алекс Топольский: биография главного героя романтического шоу

Что Топольский публикует в инстаграме

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена

Холостяк
Алекс Топольский / Фото из инстаграма бизнесмена