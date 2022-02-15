На шанувальників шоу та учасниць проєкту очікує чимало несподіванок. Аби краще перевірити потенційних жінок для побачень, Алекс вирішив піти "ва-банк": після знайомства на першій вечірці він одразу подарує найцікавішим красиві подарунки.

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Але після приємних моментів розпочнуться й інші несподіванки. До головного вечора проєкту чоловік ретельно збирав інформацію про дівчат: аналізував соцмережі, цікавився їхнім звичайним життям та навіть перевіряв, як вони записані у телефонних книгах їхніх знайомих та друзів.

Також Топольський вніс корективи у церемонії троянд: тепер дівчата зможуть отримати не лише червону троянду, а й жовту, рожеву та білу. Проте що символізує кожна з них – дізнаємось вже 4 березня о 19:00 на телеканалі "СТБ".

Відео з першої вечірки "Холостяка-12": дивіться онлайн

До слова, представники "Холостяка-12" оприлюднили відео з першою учасницею шоу – нею стала брутальна та яскрава дівчина з наручниками з "поліції моралі".

Перша учасниця шоу "Холостяк-12": дивіться відео онлайн