В "черный список" Минкульта внесли актеров из пропагандистского фильма "Крым"
Министерство культуры и информационной политики внесло еще 7 российских артистов в "черный список". Среди них участники группы "Хор Турецкого" и актеры фильма "Крым".
Источник:Укринформ
Список лиц, угрожают нацбезопасности Украины, пополнился еще 7 артистами. Среди них участники группы "Хор Турецкого" и актеры, сыгравшие роль в пропагандистском фильме "Крым".
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7 артистов попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности
По данным издания, Министерство культуры и информационной политики включило музыкантов и актеров в список в феврале 2021 года.
Угрозу нацбезопасности Украины составляют участники группы "Хор Турецкого":
- Алексей Александров,
- Павел Бердников,
- Олег Бляхорчук,
- Константин Кабанов
- Михаил Кузнецов.
А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова. Они снимались в российском фильме "Крым".
Эти артисты также в базе "Миротворец". Там указано, что они сознательно нарушили государственную границу Украины, приняли участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму, а также отрицают российскую агрессию.
"Черный список" Минкульта
- Список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, в последний раз обновлялся сегодня, 11 февраля. На данный момент туда внесено 171 человек.
- Последний раз туда вошли 5 российских музыкантов.
- Перед тем список пополнился известными певицами Аленой Апиной и Юлией Береттой.
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