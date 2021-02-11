Министерство культуры и информационной политики внесло еще 7 российских артистов в "черный список". Среди них участники группы "Хор Турецкого" и актеры фильма "Крым".

Список лиц, угрожают нацбезопасности Украины, пополнился еще 7 артистами. Среди них участники группы "Хор Турецкого" и актеры, сыгравшие роль в пропагандистском фильме "Крым".

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7 артистов попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности

По данным издания, Министерство культуры и информационной политики включило музыкантов и актеров в список в феврале 2021 года.

Угрозу нацбезопасности Украины составляют участники группы "Хор Турецкого":

Алексей Александров,

Павел Бердников,

Олег Бляхорчук,

Константин Кабанов

Михаил Кузнецов.

А также актеры Роман Курцын и Евгения Лапова. Они снимались в российском фильме "Крым".

Эти артисты также в базе "Миротворец". Там указано, что они сознательно нарушили государственную границу Украины, приняли участие в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму, а также отрицают российскую агрессию.

"Черный список" Минкульта