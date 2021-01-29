Список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, пополнился 5 российскими звездами. Среди них музыканты Денис Клявер, Игорь Саруханов, Кормухина, Ольга Засульская, Марк Тишман.

Источник: сайт Минкульта

5 российских звезд были внесены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Министерство культуры и информационной политики опубликовало соответствующее сообщение в пятницу, 29 января.

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Список 5 звезд, что угрожают нацбезопасности Украины

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", – сообщается на сайте .

Денис Клявер – российский певец, музыкант и актер. Был участником известной группы "Чай вдвоем".

– российский певец, музыкант и актер. Был участником известной группы "Чай вдвоем". Игорь Саруханов – советский и российский музыкант, поп-певец и поэт. Имеет армянские корни, заслуженный артист России.

– советский и российский музыкант, поп-певец и поэт. Имеет армянские корни, заслуженный артист России. Ольга Кормухина – известная российская актриса и певица.

– известная российская актриса и певица. Ольга Засульская (выступает под псевдонимом Лоя) – российская певица украинского происхождения. Участница группы "5sta Family".

(выступает под псевдонимом Лоя) – российская певица украинского происхождения. Участница группы "5sta Family". Марк Тишман – российский актер, композитор и телеведущий.

Напомним, что процедура внесения граждан в список лиц, угрожающих нацбезопасности, осуществляется автоматически. Согласно действующему законодательству, Министерство культуры и информационной политики не имеет полномочия решать "включать" или "не включать" определенных лиц в перечень.