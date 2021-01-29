Угрожают нацбезопасности: 5 российских музыкантов внесли в "черный список" Минкульта
Список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, пополнился 5 российскими звездами. Среди них музыканты Денис Клявер, Игорь Саруханов, Кормухина, Ольга Засульская, Марк Тишман.
Источник: сайт Минкульта
5 российских звезд были внесены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Министерство культуры и информационной политики опубликовало соответствующее сообщение в пятницу, 29 января.
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Список 5 звезд, что угрожают нацбезопасности Украины
"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана", – сообщается на сайте .
- Денис Клявер – российский певец, музыкант и актер. Был участником известной группы "Чай вдвоем".
- Игорь Саруханов – советский и российский музыкант, поп-певец и поэт. Имеет армянские корни, заслуженный артист России.
- Ольга Кормухина – известная российская актриса и певица.
- Ольга Засульская (выступает под псевдонимом Лоя) – российская певица украинского происхождения. Участница группы "5sta Family".
- Марк Тишман – российский актер, композитор и телеведущий.
Напомним, что процедура внесения граждан в список лиц, угрожающих нацбезопасности, осуществляется автоматически. Согласно действующему законодательству, Министерство культуры и информационной политики не имеет полномочия решать "включать" или "не включать" определенных лиц в перечень.
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