До "чорного списку" Мінкульту внесли акторів з пропагандистського фільму "Крим"
Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 7 російських артистів до "чорного списку". Серед них учасники гурту "Хор Турецкого" та актори фільму "Крим".
Джерело:Укрінформ
Список осіб, що загрожують нацбезпеці України, поповнився ще 7 артистами. Серед них учасники гурту "Хор Турецкого" та актори, що зіграли роль в пропагандистському фільмі "Крим".
До теми Загрожують нацбезпеці: 5 російських музикантів внесли до "чорного списку" Мінкульту
7 артистів потрапили до списку осіб, що загрожують нацбезпеці
За даними видання, Міністерство культури та інформаційної політики включило музикантів та акторів до списку в лютому 2021 року.
Загрозу нацбезпеці України становлять учасники гурту "Хор Турецкого":
- Олексій Алєксандров,
- Павло Бердніков,
- Олег Бляхорчук,
- Костянтин Кабанов
- Михайло Кузнєцов.
А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова. Вони знімалися в російському фільмі "Крим".
Ці артисти також є в базі "Миротворець". Там зазначено, що вони свідомо порушили державний кордон України, взяли участь у пропагандистських заходах в окупованому Криму, а також заперечують російську агресію.
"Чорний список" Мінкульту
- Список осіб, що загрожують нацбезпеці України, востаннє оновлювався сьогодні, 11 лютого. Зараз туди внесено 171 людина.
- Востаннє туди увійшло 5 російських музикантів.
- Перед тим список поповнився відомими співачками Альоною Апіною та Юлією Береттою.
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