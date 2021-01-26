Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, пополнился двумя гражданками России. Звезда 90-х и автор хита "Электричка" Алена Апина и экс-участник группы "Стрелки" Юлия Беретта попали в "черный список" Минкульта.

Российские певицы были включены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, 22 января по представлению Службы безопасности Украины, которое поступило в Минкульт 14 января.

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Стоит добавить, что процедура осуществляется автоматически, ведь Министерство культуры и информационной политики Украины не может самостоятельно решать "включать" или "не включать" лиц в "черный список". Это происходит на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в перечне лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, 159 деятелей культуры.

Алена Апина и Юлия Беретта попали в "черный список" Минкульта

Бывшая солистка популярной в 90-х группы "Комбинация" Алена Апина весной 2019 года в интервью немецкому изданию выразила неоднозначную позицию в отношении принадлежности Крыма.

"Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к происходящему. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно", – поделилась мыслями автор хитов "Электричка" и "Леха".

Напомним, в 2017 году после концерта в Архангельске на фоне надписи "Крым наш" Алена Апина впервые попала базу "Миротворца" и получила запрет на въезд в Украину. Тогда звезда объяснила, что "не смотрит, что на заднике написано".

В то же время Юлия Беретта (настоящее имя – Юлия Глебова) после оккупации Крыма неоднократно посещала полуостров и освещала поездки в социальных сетях. Последнее путешествие российской артистки в Крым состоялось в 2020 году. Там она отдыхала с 5-летним сыном Владимиром.