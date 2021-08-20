С челкой и рыжими волосами: Снежана Бабкина поделилась редкими архивными фото
Источник:Инстаграм Снежаны Бабкиной
Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками редкими фотографиями. Звезда показала свои архивные фото, на которых изображена с рыжими волосами и с челкой.
Украинская актриса и жена музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина часто общается с подписчиками на личной странице в инстаграме. На днях она в очередной раз отвечала на вопросы поклонников.
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Архивные фото Снежаны Бабкиной
На этот раз фолловеры попросили Снежану Бабкину показать ее архивные фотографии. Звезда опубликовала фото, на котором позировала в розовой кофточке на тонких бретелях. Оказалось, что ранее у нее были темно-рыжие волосы и миловидная челка. Девушка предстала перед объективом без косметики, однако слегка подчеркнула губы розовым блеском.
Также поклонники попросили показать фото, на котором Снежана Бабкина беременна старшим сыном Артуром. Но жена артиста призналась, что такого кадра в сети нет. Поэтому показала миловидное фото с периода, когда была беременна дочкой Веселиной.
Архивное фото Снежаны Бабкиной / Фото из инстаграм-сториз
Отвечая на вопрос фаната, Снежана Бабкина рассказала, что у нее 14 лет отношения с Сергеем.
Вау! Столько всего пройдено! Столько всего еще надо пройти! Обожаю!
– написала актриса.
Бабкина поделилась фото влюбленной пары, сделанным 13 лет назад.
Что известно о браке Сергея и Снежаны Бабкиных
- Сергей и Снежана познакомились в 2007 году, они оба работали в "Театре 19". Уже через год влюбленные тайно обвенчались, а 27 марта 2009 года официально зарегистрировали брак.
- Супруги воспитывают троих детей: дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея.
- Брак звездной пары был непростым. В прошлом году музыкант поделился, что супруги чуть не распались, однако его спас таинственный "хозяин", который жил в их доме. Впоследствии сама актриса рассказала, что Сергей за 3 года изменил ей более чем со 100 женщинами.
- Музыкант множество раз извинялся перед любимой, ведь испытывал страх и не хотел расставаться. Поэтому сейчас супруги почти все время пытаются быть вместе.