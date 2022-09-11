Чарльз III с женой прибыл в Букингемский дворец: как приветствовали нового короля

Новый британский король Чарльз III прибыл в Букингемский дворец с королевой-консортом. Там у него запланированы встречи с лидерами стран-содружеств.

Вчера, 10 сентября, Чарльза III официально провозгласили новым королем. Он начал выполнять королевские обязанности, сообщает 24 канал.

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Чарльз III приехал в Букингем

Сегодня, 11 сентября, новый король Чарльз III прибыл в Букингемский дворец. У него запланированы встречи с представителями стран Содружества.

Король встретится с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, комиссарами Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Канады, Гренады, Новой Зеландии, Сент-Кристофера и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин, а также представителем Австралии.

Чарльз III прибыл в Букингем на черном Rolls Royce. Рядом с ним находилась королева-консорт Камилла. Чтобы увидеть нового короля, возле дворца собралась огромная толпа – более тысячи человек. Подданные радостно приветствовали короля.

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Чарльз III – новый британский король