С девочкой и цветами: Чарльз III и Камилла поздравили Кейт Миддлтон с 41-летием волшебным фото
Источник:королевская семья
Принцесса Уэльская 9 января отметила день рождения. Королевская семья по этому поводу опубликовала ее трогательное фото.
9 января принцессе Уэльской исполнился 41 год. Кейт Миддлтон традиционно поздравила королевская семья – Чарльз III и королева-консорт Камилла.
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Кейт Миддлтон поздравили с днем рождения
На странице британской монаршей семьи появилось новое фото Кейт Миддлтон, которого раньше не было в сети. Это фото сделали во время одного из рабочих выходов принцессы Уэльской. В частности, в процессе визита принца Уильяма и Кэтрин в Уэльс после смерти королевы Елизаветы II.
На фото Кейт Миддлтон позирует в черных брюках и красном пальто от бренда LKBennett с золотистыми пуговицами. У нее распущенные волосы, а в ушах – серьги-подвески.
Кэтрин держит в руках букет, который ей дарит маленькая девочка. Эта фотография очаровала сеть. В комментариях поклонники оставляли множество теплых слов для принцессы.
Сегодня поздравляем принцессу Уэльскую с днем рождения!
– поздравила Кейт королевская семья.
Кейт Миддлтон с девочкой / Фото из твиттера королевской семьи
Кейт Миддлтон часто видят с детьми во время деловых выходов или поездок. Особой ролью принцесса Уэльская наградила украинских детей, которые выступили на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве.
Кэтрин лично пригласила в Лондон хор украинских беженцев St. Mary's Russian School. Дети спели для британцев и своих родителей, которые сейчас находятся в Украине на передовой