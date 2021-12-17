Цена вопроса – 1 гривна, – Джеджула подал в суд на жену, которая называла его абьюзером

Украинский шоумен Андрей Джеджула не смог наладить отношения с женой Юрией Леус. Он подал в суд на женщину с требованием опровергнуть все оскорбительные заявления.

Известный украинский ведущий Андрей Джеджула рассказал, что за постоянные оскорбления решил подать на бывшую жену в суд. Но в ответ якобы нарвался на истерику.

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Я подал иск на отстаивание чести и достоинства. Цена вопроса – 1 гривна. Она истерику устроила: "Ты на одинокую мать подаешь". Во-первых, она не мать-одиночка – я никуда не делся, ребенком занимаюсь,

– рассказал шоумен.

Андрей Джеджула добавил, что когда жена проиграет, то выплатит мужу 1 гривну моральной компенсации. Все потому, что это для него не главное.

"Если она проиграет, она должна выплатить мне 1 гривну моральной компенсации. Все расходы лежат мне. Но в случае проигрыша ей придется написать, что это является ложной информацией", – заявил он.

Андрей Джеджула с дочкой / Фото из инстаграма Андрея Джеджулы

К слову, Юлия Леус также подала в суд на мужа. Она требует обеспечивать ее до того времени, когда новорожденной дочке не исполнится 3 года. Сам Джеджула прокомментировал это и заявил, что в блоге женщина часто утверждает, что является самостоятельной.

Скандальные отношения Джеджулы и Леус