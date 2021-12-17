Цена вопроса – 1 гривна, – Джеджула подал в суд на жену, которая называла его абьюзером
Источник:"Зірковий шлях"
Украинский шоумен Андрей Джеджула не смог наладить отношения с женой Юрией Леус. Он подал в суд на женщину с требованием опровергнуть все оскорбительные заявления.
Известный украинский ведущий Андрей Джеджула рассказал, что за постоянные оскорбления решил подать на бывшую жену в суд. Но в ответ якобы нарвался на истерику.
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Я подал иск на отстаивание чести и достоинства. Цена вопроса – 1 гривна. Она истерику устроила: "Ты на одинокую мать подаешь". Во-первых, она не мать-одиночка – я никуда не делся, ребенком занимаюсь,
– рассказал шоумен.
Андрей Джеджула добавил, что когда жена проиграет, то выплатит мужу 1 гривну моральной компенсации. Все потому, что это для него не главное.
"Если она проиграет, она должна выплатить мне 1 гривну моральной компенсации. Все расходы лежат мне. Но в случае проигрыша ей придется написать, что это является ложной информацией", – заявил он.
Андрей Джеджула с дочкой / Фото из инстаграма Андрея Джеджулы
К слову, Юлия Леус также подала в суд на мужа. Она требует обеспечивать ее до того времени, когда новорожденной дочке не исполнится 3 года. Сам Джеджула прокомментировал это и заявил, что в блоге женщина часто утверждает, что является самостоятельной.
Скандальные отношения Джеджулы и Леус
- У супругов были немалые проблемы в отношениях еще до того, как родилась дочь Аделина. Юлия Леус обвиняла мужа в абьюзе, однако не хотела уходить от него, ведь ждала ребенка. После рождения дочери она даже вернулась в квартиру шоумена.
- В конце июня Юлия Леус заболела коронавирусом и заявила, что Андрей Джеджула с полицией разыскивал их с дочкой.
- Уже через несколько дней блогерша огорошила новыми деталями. Она заявила, что ведущий якобы угрожал ей из-за острых высказываний, поэтому она вызвала на него полицию.
- Андрей Джеджула в ответ провел прямой эфир, где назвал жену "прекрасным манипулятором, который научился жить за счет таких дураков, как он". По его мнению, Юлия разжигает скандал ради хайпа. После этого Леус запретила видеться отцу с дочкой и пригрозила судом.