В сети резко негативно отреагировали на слова Бена Аффлека о его браке. Актера обвинили в том, что он не может признать свою вину в появлении чрезмерного пристрастия к алкоголю. Как оказалось, не только пользователи социальных сетей осудили звезду.

Важно Оказался в ловушке, – Бен Аффлек назвал неожиданную причину своей алкогольной зависимости

Как Дженнифер Лопес отреагировала на интервью

Как сообщают инсайдеры, исполнительница тоже осталась недовольна высказываниями бойфренда. Тем более, что волна критики частично затронула и ее саму.

Лопес в ярости. Она оказалась втянутой в это, потому что встречается с ним. Она не хочет иметь с этим дело... она познакомилась с Дженнифер Гарнер. Пытается лучше узнать ее и детей Бена... Это опрометчиво и бесцеремонно с его стороны,

– сообщил источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес якобы обещали друг другу не говорить публично о прежних отношениях. Поэтому певица разозлилась еще и потому, что актер не сдержал обещание.

Что сказал в интервью Бен Аффлек

В разговоре с журналистом артист заявил, что чувствовал себя несчастным в браке с Дженнифер Гарнер. Из-за этого он якобы и начал выпивать.

Я начал пить потому, что оказался в ловушке... Я думал – не могу уйти из-за своих детей, но я недоволен, что мне делать? Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не стало решением проблемы. Наш брак разрушился, мы не могли его спасти,

– сказал мужчина.

Добавим, что вчера Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объективы папарацци, когда вместе отправлялись на съемки. Они демонстрировали безупречные отношения и не выглядели раздраженными. Так что, вероятно, пара уже помирилась.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images