Экс-невесту Кличко увидели вместе с бывшим бойфрендом, который ее избивал
23 ноября 2022 , 15:53Читати новину українською
Источник:Page Six
Бывшая невеста Владимира Кличко Гейден Панеттьери, вероятно, возобновила отношения с ранее избивающим мужчину. В прессе пишут, что они улетели на отдых.
Американская актриса Гейден Панеттьери с 2018 года сходится и снова расстается с бойфрендом Брайаном Гикерсоном. На днях их снова увидели вместе.
Читайте также Шакира впервые за долгое время показала подросшего сына: редкое фото
Гейден Панеттьери в компании экса-объюзера
Актрису увидели вместе с Брайаном Гикерсоном в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Они вместе сели на какой-нибудь рейс, а перед тем их подловили за перекусом.
Неизвестно, в который раз воссоединилась пара, или это только слухи. Три месяца назад Гикерсон заявил, что является только другом Гейдена. Он добавлял, что их пара не может быть вместе.
Что известно о Панеттьери и ее бывшем
- После того, как Гейден разорвала помолвку с Кличко, она переехала в Лос-Анджелес, где начала встречаться с актером и риелтором Брайаном Гикерсоном.
- В 2019 году СМИ начали писать о том, что Брайан жестоко избил Гейден. Тогда полиция зафиксировала следы побоев на шее и знаменитости. После этого актриса месяц не покидала дома, а сам нападающий вернулся к девушке на следующий день после задержания.
- История повторилась – второе нападение произошло на День Валентина. Тогда Гейден покинула дом парня и разорвала с ним отношения. Она запретила бывшему приближаться к ней, а впоследствии Гикерсон был официально признан насильником.
- Но уже не в первый раз девушка возвращается к нападающему. Еще год назад в печати писали о том, что Гейден и Брайан помирились и работают над отношениями.