Успешная американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери на протяжении двух лет терпела домашнее насилие со стороны Брайана Гикерсона. Однако она приняла решение вернуться к своему обидчику.

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Хайден Панеттьери снова с бывшим

Два месяца назад Брайан Гикерсон вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за нападения на актрису. Его осудили на 45 дней тюремного заключения, однако его выпустили на свободу через 13 дней. Сейчас мужчина пытается строить карьеру.

Пару дважды видели на свиданиях в ресторане. Звезда якобы хочет забыть о том, что совершил Брайан и продолжить отношения с ним.

Хайден не забыла, что он сделал, но она хочет простить и двигаться дальше. Она ведет трезвый образ жизни и чувствует себя очень хорошо,

– пишет издание.

Брайан Гикерсон прокомментировал отношения с актрисой. Он заявил, что сейчас они "работают над дружбой", поэтому пока не возобновили роман. Мужчина добавил, что пытается стать лучше, а Хайден уже избавилась от алкогольной зависимости.

Насилие над Хайден Панеттьери: что известно