Финалист романтического проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко откровенно рассказал о своей первой любви. Мужчина признался, что ему тогда было 13 лет. Он познакомился с девушкой во время семейного отдыха в Карпатах.

Алексей рассказал, что впервые влюбился в 13-летнем возрасте. Тогда он познакомился с девушкой Настей, которая приехала в Карпаты из Одессы.

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Алексей Тригубенко о первой любви

"Мы приехали отдыхать с родителями в Карпаты. Тогда праздновали Новый год. Я встретил ее в ресторане. Она была в кругу большой семьи. Мы переглядывались, но никто из нас не решался подойти. Но позже мы встретились в коридоре гостиницы, когда вышли позвонить", – написал в публикации Тригубенко.

Алексей поделился, что девушку звали Настя. Она приехала из Одессы вместе с родителями. Тогда они просидели до утра, просто общались и танцевали. В 6 утра пошли спать, а Тригубенко еще 2 часа не мог заснуть.

Я никогда не испытывал такого, не встречал девушку, которая меня так поразила. Она понравилась мне абсолютно всем. Это было, как во сне. В тот вечер я впервые влюбился,

– признался Алексей.

Пока Настя была в Карпатах они постоянно проводили время вместе. Когда должны были ехать домой, парень обещал, что общаться по телефону, а потом он приедет. После этой встречи Тригубенко начал писать стихи, слушать различную лирическую музыку, читать поэзию. Он жил чувствами любви и мечтал поскорее увидеть Настю.

Мы переписывались и созванивались каждый день. Конечно, через некоторое время общения стало меньше. А летом я приехал с родителями в Одессу. Тогда отправился на встречу с Настей. Написал ей, что буду ждать набережной. Приехал на место встречи, ждал 2 часа, но она так и не пришла. А телефон был выключен. До сих пор не могу понять, почему она так поступила,

– поделился финалист "Холостячки".