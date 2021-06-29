Бывший муж Бритни Спирс отреагировал на скандал с опекунством тестя
Источник:ET Online
Кевин Федерлайн, который воспитывает двух сыновей от Бритни Спирс, тоже прокомментировал ситуацию вокруг опекунства отца артистки. Он поделился, что желает всего наилучшего своей экс-жене и хочет, чтобы у него оставалась возможность посещать их детей.
Хотя Кевин Федерлайн был не многословным, но он не сдержался и прокомментировал откровенные заявления певицы. Известно, что 23 июня Бритни Спирс впервые за 13 лет выступила против своего отца в суде.
К слову Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей
Все, чего я хочу для Бритни – это чтобы она была счастлива и здорова,
– лаконично прокомментировал Кевин.
Впрочем, самую большую реакцию на скандал с Бритни и ее отцом оставил адвокат Федерлайна – Марк Винсент Каплан.
"Кевин ее во всем поддерживает. Эта ситуация на ней пагубно сказалась и задела ее душевное состояние. Поэтому он хочет, чтобы Спирс жила в здоровой атмосфере, а у детей была возможность ее посещать", – отметил адвокат и от себя добавил, что его клиент Федерлайн старается держаться подальше от скандала.Стоит добавить, что после выступления Бритни в суде, ее поддержал бывший бойфренд Джастин Тимберлейк, коллега Кристина Агилера и сестра Джейми Линн Спирс.
Что известно о браке Кевина и Бритни
- Пара встречалась всего 3 месяца в 2004 году, после чего обручилась. В сентябре они поженились, а ровно через год Бритни родила своего первого сына Шона Престона.
- Через 2 года, в 2006-м, Спирс родила второго сына Джейдена Джеймса. Примерно в это время в СМИ начали появляться слухи, что супруги – на грани развода.
- В ноябре того же года Спирс подала на развод, причиной которого стали "неразрешимые противоречия". В июле 2007 года пара официально развелась – Бритни получила полную опеку над детьми.
- Впоследствии артистку заставили регулярно сдавать тест на содержание наркотиков и один из них оказался положительным. Уже через несколько месяцев у Бритни забрали опеку над детьми и передали Кевину Федерлайну. После нескольких госпитализаций Бритни в 2008-м и во время опекунства ее отца Джеймса женщина так и не смогла вернуть себе полную опеку над детьми, но она часто старается видеться с сыновьями-подростками.