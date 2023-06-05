Мне очень страшно, – бывшая жена Остапчука призналась о тревожных проблемах со здоровьем

Бывшая жена Владимира Остапчука рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что одна из ее почек плохо работает. Возможно, нужно будет решиться на операцию.

Кристина Горняк откровенно рассказала, что уже две недели скрывает от подписчиков неприятные новости. Они касаются ее состояния здоровья.

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Кристина Горняк о проблемах со здоровьем

Бывшая жена шоумена поделилась, что врачи обнаружили проблемы с почкой. Ее нужно будет либо удалить, либо еще побороться за здоровье органа. Кристина призналась, что хочет быть честной с фанами, к тому же ей хочется поддержать людей, оказавшихся в подобных ситуациях.

Две недели я живу в тревожном эмоциональном состоянии. Пока мнения врачей в Украине разделились: группа "А" сказала удалять почку, потому что я живу уже много лет на одной, группа "Б" говорит, что можно попытаться побороться за нее, но шансов немного. Сказать, что я в ах*и – ничего не сказать,

– поделилась нотариусиня.



Кристина Горняк о своем состоянии / Фото с инстаграм-сториз

"Когда я узнала, меня размазало сильно… И когда вы видите меня здесь улыбающейся, не всегда мое внутреннее состояние тоже такое. Но я хочу жить по-прежнему, так же полноценно! Так же счастливо и с улыбкой! И я все для этого сделаю, прямо сейчас нужно время на принятие ситуации".



Кристина Горняк о своем состоянии / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Горняк добавила, что испытывает страх и тревожность, но хочет продолжать жить, несмотря на это испытание. "У меня очень тревожное состояние, и мне очень страшно! Но, я хочу жить по-прежнему – счастливой, улыбающейся и здоровой! В моей жизни за 36 лет было много испытаний, и это одно из них тоже, и я знаю, что я пройду его сильной, достойно и в любом случае и завершение будет для меня благоприятным! Вот такие дела! Благодарю вас всех, потому что я получаю столько теплых слов поддержки".