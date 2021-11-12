Бывшая жена Дзидзьо SLAVIA рассказала, как ходила на свидание с ухажером из-за границы
Источник:"Зірковий шлях"
Летом этого года звездные супруги Дзидзьо и SLAVIA подали на развод. До сих пор неизвестно, расторгли ли они свой брак, но певица успела сходить на первое свидание. Как она уверяет, отношения с ухажером не продолжились.
Разговоры вокруг самого громкого развода года не утихают с апреля, а после каждого интервью SLAVIA всплывают новые детали разрыва. Однако артистка наконец рассказала не о прошлом, а о настоящем. Она призналась, что вокруг нее крутится множество ухажеров, но всем мужчинам звезда дает отпор. После Дзидзьо у нее было всего одно свидание, да и то случайно.
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Певица поделилась, что шла на встречу с партнером, а оказалась на свидании. Во время деловой встречи мужчина, имя которого SLAVIA не разглашает, заявил, что прилетел в Украину ради нее.
Человек прилетел далеко из-за границы и, оказывается, ко мне. И мне об этом не сказал. Мы просто встретились, какие-то свои дела решали, и он мне рассказал, что прилетел специально ко мне,
– вспомнила SLAVIA.
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Знаменитость объясняет, что не спешит искать новую любовь, потому что "у нас не принято" погружаться в новые отношения сразу после развода. Более того, она не исключает того, что может сойтись с Дзидзьо, ведь нежность между ними якобы до сих пор есть.
В жизни все возможно. Я ни от чего не открещиваюсь, бывают разные периоды в жизни. Люди могут менять свои мысли, все в жизни возможно,
– заинтриговала SLAVIA.