Украинский певец и продюсер Дзидзьо прокомментировал музыкальную карьеру бывшей жены SLAVIA (Ярослава Хома). По его мнению, каждый артист должен создавать свою личность самостоятельно.

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Почему Дзидзьо не продвигал SLAVIA

Музыкант отметил, что не хотел бы заниматься продюсированием своей жены и переносить шоу-бизнес в отношения.

Мне шоу-бизнеса полностью хватает. Есть случаи, когда отношения строятся по принципу "шоу-бизнес к шоу-бизнесу". Но знаете ли, когда это происходит? Когда оба в паре сами себя создали в шоу-бизнесе. Тогда они могут быть вместе, потому что знают цену своим усилиям. А когда один себя создал, а другой говорит: "Теперь ты и меня создай" – это не работает,

– подчеркнул Дзидзьо.

Артист признался, что иногда давал советы экс-возлюбленной. Однако она их вроде бы не воспринимала и считала оскорбительными.

"Я говорил Ярославе, что она должна сама понять, какие песни будет петь и что для нее органично. Она же считала, что мои замечания все время были слишком острыми. А когда мама говорит ребенку не есть конфеты — это значит, что она его не любит? Наоборот! Я очень много прошел на своем творческом пути и хотел уберечь Славу от ошибок, как маленького ребенка", – подчеркнул мужчина.



SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

Дзидзьо добавил, что теперь у SLAVIA есть возможность для самостоятельного развития: "С другой стороны, без тех ошибок она не поймет, как правильно. Но сейчас у нее хороший период для того, чтобы развиваться самостоятельно. И это гораздо лучше, чем если бы я помогал своими подсказками. Поэтому не сомневаюсь: у всех все будет хорошо!".

Отметим, что после развода с Дзидзьо Ярослава Хома выпустила новую песню "Любов любов", посвященную отношениям с бывшим мужем.