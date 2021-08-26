Бывшая жена Дзидзьо отдыхает возле озера: видео с Подгорцев

Бывшая жена Дзидзьо – певица SLAVIA путешествует по Украине. Судя по геолокации, артистка отдохнула возле голубого озера в Подгорцах, недалеко от Киева.

Исполнительница решила провести последние солнечные дни лета на одном из крупнейших и красивейших озер естественного происхождения, которые есть в Украине.

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SLAVIA в Подгорцах

Экс-любимая Дзидзьо в инстаграм-сториз показала вкусный ужин с видом на живописное озеро. Водоем расположен недалеко от Киева, поэтому SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) решила не упускать возможности провести время на свежем воздухе.

Певица призналась, что обожает пить кофе с разнообразной выпечкой. Ярослава хочет набрать несколько килограммов, поэтому очень довольна, что может позволить себе полакомиться любимыми десертами.

SLAVIA отдыхает в Подгорцах: смотрите видео онлайн

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