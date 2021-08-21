Успешная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала трендовый образ во время прогулки по Днепру.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость активно проводит лето – она ​​уже отдыхала в Черногории, Португалии и Турции. На этот раз Леся Никитюк провела время в круизе по Днепру.

На речную прогулку телеведущая примерила стильный аутфит. Она эффектно позировала перед камерой в корсете с синим принтом, который подчеркивал фигуру. Корсет звезда соединила с белым костюмом, который состоял из полупрозрачного асимметричного топа и мини-юбки.

Леся Никитюк дополнила наряд туфлями в тон, головным убором в стиле моряков и золотыми браслетами. Она распустила и выровняла белокурые волосы. На лице блогерша сделала легкий макияж, подчеркнув глаза тушью, а губы – розовым блеском.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Реакция сети

Поклонники восхищаются новым образом Леси Никитюк. Серия новых фото набрала более 70 тысяч лайков и множество комментариев: