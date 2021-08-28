Бывшая подопечная Монатика Lida Lee назвала главных конкурентов на "Танцах со звездами"

Участница "Голоса страны" и бывшая подопечная Монатика принимает участие в новом сезоне"Танцев со звездами". Эффектная Lida Lee призналась, что конкуренция на паркете будет бешеной. С кем она видит себя в финале, узнавайте дальше.

Лидия Скорубская, которая известна широкой публике как Lida Lee – одна из последних знаменитостей, которые приняли вызов "Танцев со звездами". Девушка бесконечно благодарна за возможность выйти на главный паркет страны.

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"Мне кажется, я готовилась к этому проекту с детства. Я мечтала поучаствовать, я грезила с самых первых эфиров, самых первых сезонов. Я смотрела и мечтала однажды оказаться на этом паркете", – поделилась впечатлениями певица.

В детстве Lida Lee занималась танцами, правда, народными. Поэтому сейчас ей приходится привыкать к согнутым коленям, неудобной позиции шеи, рук и тела.

Lida Lee о конкурентах на "Танцах со звездами"

Бывшая подопечная Монатика в восторге от звездных участников нового сезона. Она убеждена – изюминка есть в каждом, поэтому все зрители будут иметь своего фаворита, который будет импонировать им больше других.

Сильным конкурентом Lida Lee считает фронтмена группы KADNAY – Дмитрия Кадная. Она называет его "невероятно пластичным". Однако, по мнению певицы, до финала ее коллега не продержится. В тройке лидеров она видит себя, фехтовальщицу Ольгу Харлан и эпатажного MELOVIN.

Мне кажется, Оля Харлан раскроется в этом сезоне. Из ребят мне было бы интересно оказаться в финале с MELOVIN. Это такой контраст, это так интересно,

– поделилась Lida Lee.

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