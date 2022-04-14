Был командный пункт россиян и медчасть, – оккупанты уничтожили дом телеведущей Анны Пановой
Источник:инстаграмм Анны Пановой
Российские орки беспощадно уничтожают украинские города. Телеведущая Анна Панова показала руины своего дома, оставленные россиянами после того, как устроили там свой командный пункт и медчасть.
Оккупанты уничтожают все на своем пути. Семьи телеведущей орки Анны Пановой разрешили выехать в безопасное место, а в ее доме под Киевом устроили свой командный пункт.
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Оккупанты уничтожили дом Анны Пановой
На личной странице в инстаграмме ведущая опубликовала фото остатков дома, который ее любимый с любовью мастерил для семьи. Он дома остались руины, куски игрушечной детской коляски, остатки качелей.
Анна рассказала, что первые три дня войны чувствовала там в безопасности. Пока не пришли российские танки. Россияне разрешили семье уехать в безопасное место, а сами обустроили в доме командный пункт и медчасть.
Смотрю на эти кадры и не верю, что здесь летом играла в надувном бассейне наша Милка. Больше нет родственных фото, на которых целая жизнь. Больше нет картин украинских художников, которые Саша собирал 25 лет. Нет слез. Главное, что мы живы,
– поделилась Панова.
Телеведущая призналась, что, наверное, никогда бы не хотела возвращаться туда, чтобы не видеть того ужаса. Но муж сказал: "Я уже пустил здесь корни. Как и сад, который я посадил и он уцелел. Так что мы непременно все отстроим".
Анна Панова показала уничтоженный дом / Фото из инстаграмма ведущей
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