"Бумбокс" и Сергей Жадан увлекли совместным треком "Правда", написанным до большой войны
Источник:"Бумбокс"
Группа "Бумбокс" и Сергей Жадан представили совместную песню "Правда". Это оригинальная версия трека – оркестровая версия является саундтреком фильма "Мирний-21".
Совместная песня "Бумбокса" и Сергея Жадана вышла в четверг, 27 апреля. Но трек "Правда" должен был выйти задолго до этой даты.
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У Жадана и "Бумбокса" вышел совместный трек
Сергей Жадан поделился, что текст для песни "Правда" был написан за полтора года до полномасштабного вторжения. Он написал стихотворение на берегу моря и выложил его в соцсети. На следующий день получил сообщение, как Андрей Хливнюк поет этот текст.
Мы связались, я дописал текст, Андрей написал свой кусок. Мы с ним долго спорили, потому что он перфекционист, и это интересно. Видно, как важно для него то, что он поет, что говорит, что для него это не просто чужой текст. Он его пропустил через себя, это очень приятно,
– отметил Сергей Жадан.
В песне "Правда" слышно не только исполнение Андрея Хливнюка, но и Сергея Жадана. По мнению поэта, песня соответствует названию, чувствительна и честна.
"Бумбокс" и Сергей Жадан – "Правда": смотрите видео онлайн
В комментариях делятся впечатлениями от совместной работы музыкантов:
- "Как я обожаю голос Андрея. Пронизывает до муравьев просто. Искренне, глубоко, откровенно. Спасибо";
- "Снова в яблочко, спасибо за отличную работу";
- "Люблю музыку Андрея и стихи Сергея. Очень вам спасибо за такой тандем, ребята";
- "Две легенды вместе в одной песне";
- "Муравьи, муравьи аж по волосам. Очень сильно, спасибо за эмоции".
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