Название первого мини альбома Lue Bason (настоящее имя – Юрий Каналош) является намеком на его домашний адрес и символизирует гордость за то, откуда он родом. В него вошли четыре англоязычные песни – Tell me, Butterfly, Parasite и Star, премьера которой состоялась 7 апреля вместе с клипом.

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Lue Bason говорит, что этим мини альбомом хочет продемонстрировать, что украинские артисты могут конкурировать с известнейшими именами музыкальной индустрии и заслуживают признания на мировой арене.

Иногда я забываю, что этот EP – мой второй сольный релиз, и что я практически начинаю с нуля. Я благодарен каждому, кто помогает мне строить это, и я никогда не забуду тех, кто со мной с самого начала. Люблю вас очень сильно,

– написал Lue Bason в инстаграме.

В комментариях на ютубе отметили:

"Ты заслуживаешь славы и признания";

"Очень хорошо! Слежу за вами еще со времен "Х-фактора", горжусь! Этот EP просто шедевр";

"Я почувствовал, что мои эмоции изменились от музыки и слов. Оценил это как шедевр".

Кстати, у юноши много фанов из-за границы, ведь немало комментариев на английском.

Напомним, ранее Юрий Каналош был фронтменом группы Cloudless, которая дважды выходила в прямые эфиры Нацотбора Евровидения – в полуфинал 2020 года и в финал 2022 года. В этом году юноша пробовал покорить конкурс как сольный артист, однако отказался от участия еще до объявления финалистов. Он обвинял Суспильне в фальсификации голосов и посрамил Джамалу, которая якобы "теревенила с Лодыгиным и сидела в телефоне" во время его выступления на Нацотборе 2022 года, а затем поставила самый низкий балл.